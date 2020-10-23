ليبيا – بحث المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف مع نظيره التركي سيدات أونال تسوية الأزمتين في سوريا وليبيا.

وجاء في بيان للخارجية الروسية في أعقاب اللقاء الذي جرى بموسكو أمس الخميس أن الجانبان أشارا إلى تحقيق تقدم على الساحات السياسية والعسكرية والاقتصادية في عملية التفاوض حول التسوية في ليبيا.

وأضاف البيان أن الجانبين شددا على أهمية الطابع الشامل للحوار الوطني الليبي برعاية الأمم المتحدة واعتماده على مقررات مؤتمر برلين وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2510.