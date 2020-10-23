مصر – أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية، عن ارتفاع حجم الصادرات الزراعية إلى أكثر من 4.4 مليون طن منذ بداية العام وحتى 21 أكتوبر الجاري.

وجاء ذلك بحسب تقرير تلقاه وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري السيد القصير من رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي أحمد العطار.

وضمت قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة الموالح، البطاطس، البصل، عنب، رمان، ثوم، مانجو، فراولة (الفريز)، الفاصوليا، جوافة، خيار، الفلفل، والباذنجان.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح بلغت مليونا و398 ألفا و232 طنا، بالإضافة إلى تصدير 678 ألفا و64 طنا بطاطس، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 353 ألفا و1 طن بصل، محتلا المركز الثالث في الصادرات.

المصدر: RT