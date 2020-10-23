روسيا – نجح الروسي حبيب نورمحمدوف، بطل منظمة UFC للفنون القتالية المختلطة في الوزن الخفيف، اليوم الجمعة، بتخفيف وزنه إلى الحد المطلوب، عشية نزاله المرتقب أمام الأمريكي جاستن غايتجي.

واضطر حبيب للوقوف عاريا على الميزان خلال عملية قياس الوزن لضمان عدم تجاوز الوزن المسموح به في فئة الوزن الخفيف، وظهر الارتياح على البطل الروسي لحظة الإعلان عن تحقيقه للوزن المطلوب.

ويلتقي حبيب البالغ 32 عاما مع غايتجي البالغ 31 عاما غدا السبت، في بطولة UFC 254، ضمن الحدث الرئيسي لمنافسات “جزيرة القتال”، إحدى الفعاليات التي تقام تحت مظلة اتحاد UFC وتستضيفها العاصمة الإماراتية “أبوظبي”.

ويدافع حبيب الذي لم يعرف الهزيمة أبدا خلال مسيرته الرياضية، وفاز بجميع النزالات الـ28 التي خاضها، عن لقبه العالمي، فيما تعرض غايتجي لهزيمتين خلال مسيرته الاحترافية مقابل تحقيقه لـ23 انتصارا.

المصدر: rsport.ria.ru