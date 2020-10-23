الولايات المتحدة – تمكن اثنان من حيوانات الراكون، خلال الليل، من التسلل إلى مبنى بنك في ريدوود سيتي بولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة، وتسبب ذلك بضجة وفوضى في المبنى.

وقالت قناة ” فوكس نيوز”، إن أحد عملاء البنك لاحظ وجود الحيوانين، عندما قرر في الصباح الباكر استخدام ماكينة الصراف الآلي في الشارع. ومن خلال الزجاج، شاهد الحيوانين والتقط عدة صور لهما.

وذكر شاهد عيان للقناة: “في البداية قررت أنهما غير حيين لأنهما كان مستلقيين على الطاولة. لكنهما قفزا فجأة وباشرا بالجري في أرجاء الغرفة”.

واتصل شاهد العيان، بخدمة عملاء البنك وأخبرها بالحادث.

وجاء مدير البنك إلى الفرع، واتصل بالمتخصصين الذين ساعدوا الحيوانين في غضون عشر دقائق، في الخروج من المبنى.

ويعتقد المختصون، أن الحيوانين دخلا مبنى البنك من السقف عبر شجرة قريبة.

المصدر: تاس