ليبيا – قال الباحث الأول في مركز البحوث العربية والإسلامية في معهد الشرق بالأكاديمية الروسية للعلوم بوريس دولغوف اليوم الجمعة إن اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا له أهمية كبيرة،لكنه ليس المرحلة النهائية في تسوية النزاع نظرا لدور اللاعبين الخارجيين.

دولغوف وفي تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية أضاف:” الاتفاقات التي تم التوصل اليها في جنيف هي خطوة هامة بالفعل في اتجاه تسوية الأزمة الليبية لكن يجب أولا أن نذكر أن هذه ليست الاتفاقات الأولى لقد كانت هناك اتفاقات مماثلة في الماضي”.

وتابع دولغوف أنه في المرحلة الحالية الدور الرئيسي في النزاع يرجع للاعبين الخارجيين أولهم تركيا وقطر التي تدعم تركيا، مشيرا إلى أن سياسة تركيا لا يمكن أن تتغير بهذه السرعة بسبب توصل أطراف ما إلى اتفاقات.