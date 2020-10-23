إنجلترا – نشر اللاعب الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي البالغ 28 عاما اليوم الجمعة، صورة جديدة عبر حسابه الرسمي في “إنستغرام”.

ويظهر صلاح في الصورة وهو يواصل تدريباته على دراجة خاصة برفع اللياقة البدنية داخل حوض السباحة.

وحصدت الصورة أكثر من مليون إعجاب عبر حساب “الفرعون” المصري في “إنستغرام” والذي يتابعه أكثر من 40 مليون شخص حول العالم.

ويستعد ليفربول، لمواجهة شيفيلد يونايتد غدا السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم “البريميرليغ”، المقرر لعبها على ملعب “أنفيلد” معقل “الريدز”.

المصدر: Mohamed Salah/instagram