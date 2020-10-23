ليبيا – علق الخبير المالي ورئيس سوق الأوراق المالية السابق سليمان الشحومي على محادثات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في جنيف والوصول إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار في جميع أنحاء ليبيا.

الشحومي وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” قال:” العسكريين في جنيف قالوا كلمتهم وأعلنوا وقف إطلاق النار في كافة ربوع ليبيا اليوم والان تتوجه الأنظار نحو الحوار السياسي لإنجاز الخطوة المهمة بالاتفاق على المسار السياسي نحو إعداد البلاد لإنتخابات تشريعية ورئاسية عبر حكومة وحدة وطنية لفتره إنتقالية اخرى تعيد الاستقرار الإقتصادي والإداري لليبيا”.