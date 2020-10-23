وكانت آخر مرة خسر الفريق في ملعب انفيلد بالدوري حين هزمه كريستال بالاس 2-1 في ابريل 2017.

وكان شيفيلد يونايتد الذي يدربه كريس وايلدر الحصان الأسود للمسابقة الموسم الماضي بعد أن احتل المركز التاسع في عودته لدوري الأضواء لكنه لم يحقق أي انتصار ويحتل المركز 19 بعد خمس مباريات في الموسم الجديد.

وقالكلوب في مؤتمر صحفي، الجمعة، “يستحق شيفيلد يونايتد الكثير من الاهتمام لما فعله في الموسم الماضي.

“رغم أن نتائجشيفيلد الآن لا ترقى لمستوى طموحاته فان الفريق لم يكن سيئا ولهذا أحذر اللاعبين من المواجهة خاصة وأنهم حصلوا على أسبوع كامل للاستعداد”.

وفي ظل إصابة العديد من لاعبي الفريق الأول استهل شيفيلد الموسم بأربع هزائم متتالية لكنه أظهر تحسنا كبيرا في التعادل 1-1 مع فولهام يوم الأحد الماضي.

وفي غياب المصاب فيرجيل فان دايك انتقل لاعب الوسط البرازيلي فابينيو لقلب الدفاع ليقدم عرضا قويا في الفوز 1-صفر على أياكس أمستردام في دوري الأبطال يوم الأربعاء.

ومع ذلك قال كلوب إن الشكل الدفاعي الجديد للفريق يحتاج إلى بعض الوقت للانسجام حيث يواجه فان دايك احتمال الغياب لفترة طويلة.