ليبيا – قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إن دول الجوار تسعى لتحقيق الاستقرار في ليبيا على عكس القوى الخارجية.

لودريان وفي اجتماع مع نظيره التونسي عثمان جراندي وفقاً لما نقلته وكالة “سبوتنيك”الروسية اليوم الجمعة قال:”إن دور دول الجوار ضروري لأنها أول من يتأثر بالمخاطر التي تشكلها هذه الأزمة ولأنها يمكن أن تلعب دورا في تحقيق الاستقرار مع الجهات الليبية”.

وأوضح وزير الخارجية الفرنسي أن دول الجوار لديها مصلحة حقيقية في تحقيق الاستقرار في ليبيا على عكس القوى الخارجية التي تغذي عدم الاستقرار في البلاد.