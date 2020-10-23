مصر – سجلت مصر امس 11 وفاة و177 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مقابل 13 وفاة و178 إصابة يوم الأربعاء.

وقال خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية إن “إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 106060 حالة بينها 98624 حالة تم شفاؤها، و6166 حالة وفاة”.

وكانت مصر فرضت في منتصف مارس إجراءات عزل عام لمكافحة تفشي الفيروس شملت حظر التجول ليلا وحظر التجمعات العامة وإغلاق المطاعم والمسارح ودور السينما.

لكن البلاد رفعت معظم هذه الإجراءات في أواخر يونيو، كما سمحت منذ 21 سبتمبر بإقامة حفلات الزواج والمناسبات الثقافية في أماكن مكشوفة، واستؤنفت الدراسة في المدارس والجامعات.

المصدر: RT