روسيا – توقع وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أن تبلغ صادرات النفط الروسي خلال العام الجاري 225 مليون طن، انخفاضا بنسبة 16.4% عن العام 2019، وذلك على خلفية قيود صفقة “أوبك+”.

وأضاف نوفاك في كلمة ألقاها اليوم الجمعة أمام لجنة لمجلس الدوما الروسي في موسكو، أنه من المتوقع أيضا أن يتراجع إنتاج روسيا النفطي هذا العام بنسبة 10% ليصل إلى 507 ملايين طن، انخفاضا من مستوى مخطط له يتراوح بين 558-560 مليون طن.

وقال الوزير الروسي إنه من المخطط أن يصل الإنتاج النفطي في الفترة بين عامي 2021 و2023 إلى ما بين 518 و560 مليون طن، حسب مستوى الطلب، بمعنى أنه “ننتظر استعادة نفس مستويات الإنتاج التي كانت قائمة قبل تفشي الوباء. وبالطبع ستتأثر هذه المؤشرات بالقيود المفروضة بموجب اتفاق أوبك +”.

كما توقع نوفاك أن ترتفع صادارت التفط الروسية في الفترة ما بين عامي 2021-2023 إلى مستوى 231-266 مليون طن، أي إلى ما قبل الأزمة الأخيرة.

المصدر: وكالات