فرنسا – كشف وزير المالية الفرنسي برونو لو مير، عن توقعاته لأداء الاقتصاد الفرنسي في الربع الأخير من العام الجاري، وخاصة في ظل أزمة كورونا وتداعياتها.

وقال الوزير الفرنسي، لإذاعة “أوروبا 1” اليوم الجمعة، إن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد سينكمش على الأرجح في الثلاثة أشهر الأخيرة من العام.

إلا أنه أشار إلى أن الاقتصاد الفرنسي سيحقق انتعاشا قويا في 2021.

وأضاف أن إجراءات حظر التجول المفروضة لاحتواء فيروس كورونا ستبلغ تكلفتها نحو ملياري يورو (2.36 مليار دولار).

(الدولار = 0.8481 يورو)

المصدر: “رويترز”