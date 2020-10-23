ليبيا – ثمن رئيس القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية امراجع العمامي جهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على رعايتها لاجتماعات اللجنة العسكرية “5 +5” في جنيف .

امراجع وفي كلمة له خلال مراسم توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين وفدي اللجنة العسكرية المشتركة “5+5″ داخل مقر الأمم المتحدة بجنيف تابعتها صحيفة المرصد قال:” بفضل الله وتوفيقه وبتوجيهات من القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر استطعت انا وزملائي ورفاقنا في المؤسسة العسكرية من الفريق الآخر من الجيش الليبي إنجاز مايصبو اليه الليبيين والليبيات حقنًا لدماء الليبيين وبث روح السلام والأمن فيما بينهم”.

رئيس الوفد العسكري إختتم كلمته بالقول :” سعداء بما انجزنا وباذن الله سنكون سنداً لتنفيذ هذه المقررات التي وافقنا عليها “.