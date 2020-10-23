وقود المستقبل.. وراء انقلاب بوليفيا العام الماضي

وقود المستقبل.. وراء انقلاب بوليفيا العام الماضي

الأروغواي – قدم رئيس الأوروغواي السابق، خوسيه موخيكا، فرضيته وراء السبب الذي يقف خلف رحيل الرئيس البوليفي السابق إيفو موراليس من بوليفيا.

وقال رئيس الأروغواي السابق، في مقابلة مع وكالة “نوفوستي” الروسية، إن احتياطيات الليثيوم الضخمة التي تملكها بوليفيا هي السبب في استقالة موراليس.

وأضاف أن ما حدث في بوليفيا العام الماضي ليس إلا انقلابا على السلطة بسبب الليثيوم، الذي يعد وقود المستقبل.

وفي نهاية العام الماضي اتهم الرئيس البوليفي السابق، خلال مقابلة مع وكالة “فرانس برس”، الولايات المتحدة بتدبير انقلاب ضده للسيطرة على موارد الليثيوم في بلاده.

حينها قال الرئيس البوليفي السابق إنه أجبر على الاستقالة بعد دعم الولايات المتحدة لانقلاب ضده لسعيها في الوصول إلى موارد الليثيوم الهائلة التي تملكها بوليفيا.

وجاءت المقابلة بعد نحو شهر من إعلان موراليس استقالته، في ظل موجة احتجاجات شهدتها بوليفيا بسبب إعادة انتخابه كرئيس للبلاد، بالإضافة لدعوات من الجيش البوليفي لاستقالته.

ووفقا لموراليس فإن احتياطات الليثيوم، الذي يعد وقود المستقبل، الأكبر في العالم.

المصدر: “نوفوستي”