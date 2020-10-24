مصر – فاجأ الفنان تامر حسني، لاعب الأهلي السابق مؤمن زكريا، بإهدائه أغنية “ترجعلنا بالسلامة”، كنوع من أنواع الدعم، في معركته الشرسة ضد مرض التصلب الجانبي الضموري، منذ أكثر من عام.

ونشر حسني مقطع فيديو أغنيته الجديدة عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وكتب قائلا: “إهداء الى كابتن مصر مؤمن زكريا”.

وتابع: “إهداء إلى كابتن مصر مؤمن زكريا معاك وفي ظهرك لحد ما ترجع لجمهورك بمليون سلامه ربنا معاك يا بطل.

وتفاعل معها الآلاف في وقت قياسي، وصل إلى ربع مليون مشاهدة على “يوتيوب” بعد ساعات قليلة من طرحها.

وظهر عدد كبير في الفيديو من نجوم الفن والرياضة في الأغنية الجديدة للنجم تامر حسني لمساندة اللاعب البالغ 32 عاما في أزمته الصحية: “أحمد حسن ومحمود تريزيغيه وحسام غالي وحجازي وعلي معلول وعمر جابر”.

كما ضم الفيديو أيضا: “خالد بيبو، ومحمود كهربا، ومروان محسن، وسيد معوض، وسعد سمير والنجم أحمد فتحي ووليد سيلمان، وعدد من لاعبي الزمالك منهم طارق حامد وجنش، وعبد الله السعيد لاعب نادي بيراميدز.

وظهرت النجمة القديرة إسعاد يونس في الفيديو وهي تؤدي حركة مؤمن الشهيرة، بالإضافة إلى الفنان أحمد فهمي وشقيقه الفنان كريم فهمي، والفنان محمد عبد الرحمن.

وختم الفيديو بكلمة للكابتن حسام البدري مدرب الأهلي السابق موجها رسالة لمؤمن قائلا: “قوي ومميز في كل حاجة، وان شاء الله الفترة دي هتكون فيها مميز، شد حيلك يا مؤمن وترجعلنا بالسلامة ان شاء الله”.

وذكرت تقارير صحفية مصرية، زكريا الذي يعاني من مرض التصلب الجانبي الضموري (ALS)، المعروف باسم مرض العصب الحركي، والذي يصيب الدماغ والنخاع الشوكي، مسببا فقدان التحكم في العضلات، بدأ يؤدي التدريبات التأهيلية تحت إشراف متخصصين، بعد رحلة علاج طويلة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية ومصر، وقد ظهرت مؤشراتها الإيجابية، باستجابة مؤمن للعلاج وتحسن حالته كما بدا في مقطع الفيديو الأخير.

المصدر: facebook\TamerHosny