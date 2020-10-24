إسبانيا – حقق نجم برشلونة الواعد أنسو فاتي رقما قياسيا في تاريخ الكلاسيكو، في المباراة التي خسرها فريقه أمام ضيفه ريال مدريد بنتيجة 3-1 اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة من “الليغا”.

وسجل فاتي هدف الفريق الكتالوني اليتيم في الدقيقة الثامنة من عمر اللقاء.

وحسب شبكة “أوبتا” العالمية المتخصصة في الإحصائيات، فقد أصبح فاتي أصغر لاعب يسجل في تاريخ الكلاسيكو، خلال جميع مسابقات القرن الـ21، عن عمر 17 عاما و359 يوما، ليحطم رقم البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، الذي سجل الموسم الماضي في شباك برشلونة عن عمر 19 عاما و233 يوما.

المصدر: OptaJose/twitter