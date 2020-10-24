فلسطين – انطلقت فعاليات مهرجان “أيام فلسطين السينمائية” في نسخته السابعة والاستثنائية في رام الله بالضفة الغربية بعرض الفيلم الإيراني “لا وجود للشيطان” من إخراج محمد رسولوف.

وقال منظمو المهرجان إن هذا هو العرض الأول للفيلم الحائز على جائزة الدب الذهبي في مهرجان برلين السينمائي الدولي لعام 2020 في العالم العربي والأراضي الفلسطينية.

ويشارك في المهرجان أكثر من 30 فيلما عربيا وأجنبيا تشمل أفلاما روائية ووثائقية طويلة وأخرى قصيرة من إيران والصين وفرنسا وتشيلي وأفغانستان والولايات المتحدة وغانا وتركيا وصربيا وبريطانيا وإيطاليا والسويد ولبنان والأردن وسوريا والعراق والسودان.

ومن أبرز الأفلام المشاركة “ستموت في العشرين” للمخرج السوداني أمجد أبو العلاء و”1982″ للمخرج اللبناني وليد مونس و”مسافر منتصف الليل” للمخرج الأفغاني حسن فازيلي.

وشهد حفل الافتتاح الذي حضره وزير الثقافة الفلسطيني عاطف أبو سيف وعدد من الوزراء والمسؤولين تكريم اسم مهندس الصوت رجا دبية الذي توفي في يونيو الماضي.

ويعرض المهرجان في الختام الفيلم “بين الجنة والأرض” للمخرجة نجوى نجار وبطولة منى حوا وفراس نصار.

المصدر: “رويترز”