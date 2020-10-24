ليبيا – ندد صلاح البكوش المستشار السابق في حوار الصخيرات والقيادي في حزب الإتحاد من أجل الوطن ( سابقًا ) باتفاق جنيف الموقع الجمعة بين وفدين عسكريين نظاميين من القيادة العامة والوفاق .

إتفاق #جنيف | النسخة الأصلية الملونة والموقعة بخط يد كل من (رئيس 5 القيادة العامة ) و (رئيس 5 الوفاق ) والمبعوثة ويليامز . #ليبيا #المرصد pic.twitter.com/v6B0yyUfke — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) October 23, 2020

وقال البكوش في تدوينة عبر حسابه الرسمي أن : ” الإتفاق الذي وقّعه اللواء أحمد أبوشحمة كارثي بكل المقاييس، ويؤكد أن العسكريين ليسوا مؤهلين للجلوس على طاولة المفاوضات” .

النمروش يصف إتفاق جنيف بـ " المبدئي " ويحاول الإلتفاف على مادته الثانية . #ليبيا #المرصد https://t.co/fogsAuxuO3 — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) October 23, 2020

وترأس ” اللواء ” أحمد أبوشحمة وفد عسكري الوفاق في مباحثات جنيف فيما ترأس وفد القيادة العامة اللواء أحمد العمامي الذي قال أنه ” يوقع بناءً على توجيه من المشير حفتر ” .

رئيس الوفد العسكري التابع للرئاسي "اللواء "أحمد أبوشحمة يحيي شجاعة وفده ووفد القيادة العامة بتوقيع إتفاق دائم لوقف إطلاق النار مطالبًا الساسة بالإقتداء بهم بعيدًا عن أجندة الأحزاب كما دعا بقية ضباط المؤسسة العسكرية (بالطرفين) إلى أن تكون اليد الضاربة على من يزعزع #ليبيا. #المرصد pic.twitter.com/Wl8EbWdezT — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) October 23, 2020

وأضاف البكوش بأن ” أبوشحمة يتحمل نتائج هذا الاتفاق الكارثة، وهذا الأمر ينبئ بخطورة الحوار القادم في تونس إذا غابت عنه شخصيات ذات خبرة ومقدرة ” .

أردوغان يغرد وحيدًا خارج سرب المرحبين .. مادة حاسمة تكشف سبب امتعاضه من إتفاق جنيف . #ليبيا #المرصد https://t.co/PES2EqZr4x — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) October 23, 2020

و لاقى الإتفاق ترحيبًا دوليًا وإقليميًا واسعًا بإستثناء تركيا .

ورحبت كل من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والسعودية ومصر و ألمانيا والإتحاد الأوروبي والجامعة العربية بحرارة بهذا الإتفاق مهنأة الأمم المتحدة الذي يسرته بهذا الإنجاز .

عاجل | فيديو | أردوغان يشكك في مدى نجاح إتفاق #جنيف بشأن إخراج المرتزقة والقوات وفرق التدريب الأجنبية ووقف إطلاق النار في #ليبيا وفي مستوى التمثيل به مشيرًا لوفد الوفاق على أنه يمثل " السراج المستقيل ". #المرصد ( حديث للصحفيين في #إسطنبول )

( ترجمة الصوت : قناة TRT التركية ) pic.twitter.com/T4epIIx4rC — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) October 23, 2020

وكان الرئيس التركي رجب أردوغان أول المعلقين على الإتفاق ، ولكن سلبًا ، إذ شكك في جدواه وقال بأن مستوى التمثيل به متدني بل وبأنه اتفاق ضعيف المصداقية مثل أي اتفاقات أخرى حتى وصل به القول أن ” وفد الوفاق يمثل السراج والأخير مستقيل ” ! .

ونص الإتفاق في المادة الثانية منه ، على تجميد جميع الاتفاقات العسكرية الخاصة بالتدريب داخل ليبيا مع مغادرة أطقم المدربين الأجانب للبلاد بند من إتفاق 5+5 يسري بشكل فوري .

وتعتبر هذه الفقرة من أهم مخرجات الإتفاق وهي التي تدفع تركيا. للرفض اذ انها تتواجد في قواعد وموانئ غرب ليبيا تحت شعار الاتفاق الامني وتدريب “ القوات الليبية “ الموقع بين اردوغان والسراج في نوفمبر الماضي .

ومن جهته قال وزير دفاع الوفاق صلاح الدين النمروش الموالي لتركيا أن هذا الإتفاق ” مبدئي ” مشيرًا إلى أن وجود القوات الأجنبية في ليبيا يكون شرعيًا عندما يكون بطلب من السلطة الشرعية ، ملمحًا بذلك إلى أن الوجود التركي شرعي ولا يجب إخراج الأتراك .

المرصد – خاص