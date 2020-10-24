الولايات المتحدة – ارتفع الذهب قليلا، امس بدعم من آمال قرب التوصل لاتفاق بخصوص خطة تحفيز أمريكية جديدة، لكن تحسن الدولار بدفع من اتساع جائحة كورونا يحد من مكاسب المعدن الأصفر.

وبحلول الساعة 8.18 ت.غ، صعد المعدن النفيس في المعاملات الفورية 5 دولارات أو بنسبة 0.26 بالمئة إلى 1909.13 دولار للأوقية.

وارتفع في العقود الأمريكية الآجلة بنحو 7 دولارات أو بنسبة 0.38 بالمئة إلى 1911.75 دولار للأوقية.

ويتهيأ الذهب للاستفادة من حزمة تحفيز أمريكية جديدة يجري التفاوض عليها بين إدارة الرئيس دونالد ترامب والديمقراطيين في مجلس النواب.

وفي أحدث تطور، أعلن كبير موظفي البيت الأبين ستيفن ميدوز، الأربعاء، عن عرض جديد قدمه البيت الأبيض، رافعا اقتراحه للحزمة إلى 1900 مليار دولار مقتربا من مطالب الديمقراطيين بحزمة مقدارها 2200 مليار دولار.

وكبح جماح الذهب ارتفاع الدولار مدعوما بمخاوف تعثر تعافي الاقتصاد مع عودة العديد من الدول، بما فيها الولايات المتحدة، إلى تشديد القيود في مواجهة موجة ثانية من تفشي فيروس كورونا.

وبحلول الساعة 6:15 ت.غ، صعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية امام سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.17 بالمئة إلى 93.088 نقطة، قبل أن يتخلى عن جزء من مكاسبه في وقت لاحق من التعاملات.

وعادة، تزيد قوة الدولار من كلفة شراء الذهب على حاملي العملات الأخرى ما يضعف الطلب على المعدن النفيس.

الأناضول