ليبيا – أكّد عضو المجلس الرئاسي محمد العباني على أن اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقّعته الأطراف الليبية في جنيف خطوة مهمة في خفض حدّة التوتر وطرد المرتزقة والقوات الأجنبية.

العباني أشار في تصريح لصحيفة “العين الإخبارية” إلى أن وقف إطلاق النار بدأ قبل حوالي ثلاثة أشهر، إلا أنه ما جرى التوقيع عليه يؤكد الحاجة إلى مثل هذا القرار لتحديد الآليات والكيفيات التي تلزم الطرفين بها لنجاح وقف إطلاق النار وتسخيره في تسهيل الحياة المدنية، من تنقل آمن وإفراج عن المعتقلين والمختطفين على الهوية.

ولفت إلى أن وقف إطلاق النار يفتح آفاقًا للحلول السلمية والمصالحة ونزع فتيل الحرب، معبرًا عن مخاوفه من عدم التزام المليشيات المسلحة في المنطقة الغربية، وخاصّة تلك التابعة لجماعة الإخوان والمدعومة من تركيا وقطر، باتفاق وقف إطلاق النار.

كما شدّد على أن الدول الراعية للإرهاب لا يروق لها هكذا اتفاقات بين الليبيين، وستعمل من خلال المليشيات التي تدور في فلكها على اختراق كل ما يتم الاتفاق عليه.