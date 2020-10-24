المنتخب السوري لكرة السلة يعسكر في مدينة قازان الروسية مع مدرب أمريكي جديد ولاعب مجنس

سوريا – يتحضر المنتخب السوري لكرة السلة، للسفر إلى روسيا غدا الأحد، من أجل خوض معسكر تدريبي في مدينة قازان الروسية لمدة 18 يوما.

وتتخلل المعسكر مباراتان على مستوى عال واثنتان ضد أندية متوسطة، وذلك استعدادا لاستئناف التصفيات المؤهلة لكأس آسيا 2021 خلال الشهر القادم.

وأوضح مشرف لجنة المنتخبات الوطنية في اللجنة المؤقتة لتسيير أمور اتحاد كرة السلة لدى حكومة دمشق طريف قوطرش لوكالة “سبوتنيك” الروسية: “إن مدرب المنتخب سينتقي 15 لاعبا بالإضافة إلى المجنس الأمريكي، على أن يعود الباقي إلى العاصمة دمشق”.

وأضاف قوطرش”: “إن معسكر المنتخب السوري في قازان سيشهد إقامة ورشة عمل وتوقيع بروتوكول بوجود رئيس الاتحاد الرياضي العام فراس معلا، لإقامة وبناء علاقات رياضية مع الجانب الروسي”.

ووصل المدرب الأمريكي جوزيف ساليرنو إلى دمشق لتولي مهمة الإشراف على منتخب سوريا لكرة السلة في التصفيات الآسيوية، ويرافقه اللاعب المجنس الجديد جورج كيل.

وأحرز ساليرنو البالغ 39 عاما جائزة أفضل مدرب في الدوري الكندي ثلاث مرات (2013 و2019 و2020)، وتوج بلقب 2019 مع فريق مونكتون ماجيك.

أما اللاعب كيل البالغ 24 عاما، ويبلغ طوله 193 سم فبمقدوره اللعب على المركزين 1-2. وسبق له اللعب تحت إدارة ساليرنو العام الماضي وبلغ معدل تسجيله 19,7 نقطة في المباراة الواحدة.

وكانت سوريا خسرت مباراتها الأولى أمام إيران 48-94 في الجولة الأولى من تصفيات المجموعة الخامسة، قبل فوزها على السعودية 75-70 بعد التمديد في فبراير الماضي.

ويستعد منتخب نسور قاسيون لمواجهة قطر في 28 نوفمبر المقبل وإيران في الـ30 منه، بعد استئناف التصفيات المعلقة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن التصفيات الآسيوية تنص على تأهل أول وثاني كل مجموعة من المجموعات الست بشكل مباشر إلى بطولة آسيا، بحيث يبلغ عدد المتأهلين 12 منتخبا، في حين تلعب المنتخبات التي احتلت المركز الثالث دوريا من مرحلة واحدة تتأهل منها أربعة منتخبات ليكون المجموع الكلي 16 منتخبا.

المصدر: “وكالات”