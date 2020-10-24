بلغاريا – أعلنت السلطات الصحية البلغارية، الليلة الماضية، عن دخول رئيس الوزراء، بويكو بوريسوف، وثلاثة وزراء، العزل الصحي، بعد مخالطة نائب وزير أثبتت إصابته بفيروس كورونا.

وقال بورسيف، في وقت سابق من يوم أمس، إنه سيبدأ عزلا صحيا ذاتيا، بعد أن تم إبلاغه بإصابة نائب وزير البناء، الذي كان قد خالطه منذ مدة، بفيروس كورونا.

وأشار إلى أن نتيجة اختبار فيروس كورونا التي أجراها في وقت سابق يوم أمس، قبل اجتماعه في صوفيا مع وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للنمو الاقتصادي والطاقة والبيئة، كيث كراش، جاءت سلبية.

ونشر بوريسوف على حسابه الشخصي في “فيسبوك”: “أنا في انتظار أوامر السلطات الصحية، وحتى ذلك الحين سأظل في عزل ذاتي، آخر مرة اتصلت به، منذ خمسة أيام (نائب الوزير المصاب)”.

وترتفع حالات الإصابة بفيروس كورونا في بلغاريا منذ بداية شهر أكتوبر، وسجلت، يوم أمس الجمعة، عددا قياسيا جديدا للإصابات اليومية بلغ 1595 حالة إصابة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 34930، بما في ذلك 1064 حالة وفاة بسبب هذا الفيروس.

المصدر: “رويترز”