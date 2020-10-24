ليبيا – قال الخبير الأمني الليبي العميد إدريس العصليبي أن الضمانة الحقيقية لتنفيذ وقف إطلاق النار في البلاد سحب المرتزقة قبل تشكيل الحكومة الجديدة، وإلا فإن جميع الجهود سياسية وأمنية ستكون هباء.

العصليبي أشار في تصريح لموقع “العين الإخبارية” إلى أن المجتمع الدولي ملزم بالمشاركة في تحقيق الاتفاق وفق بنوده التي نصت على دور دولي في مكافحة الإرهاب.

وأعرب أن إعلان تركيا رفض الاتفاق والانقسام في صفوف المليشيات بشأنه يعكس الصعوبات التي قد تعترض تطبيقه.

وشدد على أن إجبار تركيا على سحب المرتزقة وإذعان المليشيات المدعومة من أنقرة السبيل الوحيد للتقدم على المسار السياسي في البلاد.