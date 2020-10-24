روسيا تطور درونات جديدة مصممة لمهمات البحث والإنقاذ

روسيا – كشفت شركة ENIX الروسية خلال معرض Interpolitex-2020 التقني الذي عقد مؤخرا في موسكو عن عدة نماذج جديدة من الدرونات التي طورتها لتستخدم في عمليات الإنقاذ والبحث العلمي والبيئي.

ومن أبرز الدرونات التي عرضتها الشركة جاء Eleron-7 القادر على التحليق إلى ارتفاعات تصل إلى 5000 م، وتبادل البيانات الرقمية مع أجهزة التحكم والمحطات الأرضية من مسافة 40 كلم تقريبا.

كما يمكن لهذا الدرون الطيران بسرعة تصل إلى 130 كلم/سا، ونقل حمولات تزن أكثر من 1.5 كلغ، والتحليق لأكثر من 3 ساعات متواصلة.

ويمكن الاعتماد عليه في عمليات تحديد مواقع المصابين أو الجرحى أثناء الحوادث أو الكوارث البيئية في الأماكن التي يصعب الوصول إليها، وفي عمليات إيصال الدواء ومعدات الإسعاف للمصابين، وعمليات البحث.

كما استعرضت ENIX أيضا درون Veer الذي زود بمعدات قادرة على توثيق فيديوهات عالية الدقة وإرسالها مباشرة إلى مراكز التحكم الأرضية، وأنظمة تحديد المواقع مثل GPS و”غلوناس”.

ويمكن لهذا الدرون العمل في أصعب الظروف المناخية وفي درجات حرارة تصل إلى 30 درجة مئوية تحت الصفر، ونقل حمولات يصل وزنها إلى 1 كلغ، والتحليق لأكثر من ساعة متواصلة.

المصدر: سلاح روسيا