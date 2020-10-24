ليبيا – قال عضو المؤتمر العامّ السابق عن حزب العدالة والبناء محمود عبد العزيز القياديُّ في جماعة الإخوان المسلمين إنه من المفروض أن يكون دور البعثة الأممية في ليبيا للدعم وليس للحكم، مشيرًا إلى أنهم حريصون على إنهاء المسار العسكري قبل السياسي.

عبدالعزيز أضاف خلال استضافته عبر برنامج “بين السطور” الذي يذاع على قناة “التناصح” التابع للمفتي المعزول الغرياني وتابعتها صحيف المرصد: “البعثة كل يوم تمكّن لحفتر وتتوسّط بين المتحاورين. تبادل المحتجزين بهذه الطريقة مرفوض لأنه لا يحقق ولا يعزز السلام”.

وأكّد على وقوفهم مع السلام ولم الشمل، لكن في ذات الوقت السلام لن يتحقق مالم يسبقه العدل والاعتراف بالجريمة،

وأردف: “لدي شك بأنهم يريدون توحيد الليبين. المتحاورون لا يتكلّمون عن المقابر؛ لأنهم خائفون أن يمحوا اسمهم من الحوار ويخرجوا منه. بعيو من جماعة حفتر وأستاذ في انتقاء الكلمات وهو لم يخفِ العداء لفبراير وهذا الأمر يحسب له. مصراته بأولادها وأبنائها أكبر من محمد بعيو ومن يدافع عنه، فقرار تعيينه من قبل الرئاسي غير قانوني”.

كما اختتم قائلًا: “من يطعن في مجلس شورى بنغازي هم أعضاء المؤتمر الوطني وليس نوري بوسهمين. أعضاء درنة في الموتمر الوطني هم من كان كل شيء تحت عينهم وأحترم وأقدر الجميع، ولكن من يفتح سجلاتك يا صلاح الشلوي بو سهمين كان في العقوبات و رفعوه ، لكن هناك من سيفتحوا عليه سجلاته ليروا من اين يعيش طيلة هذه السنوات ، حزب العدالة والبناء لنفتح ملفه فلوسه من اين اتت ؟”.