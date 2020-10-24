في الثالثة.. بوتاس يؤكد هيمنته في تجارب سباق البرتغال والرقم القياسي بالانتظار

في الثالثة.. بوتاس يؤكد هيمنته في تجارب سباق البرتغال والرقم القياسي بالانتظار

البرتغال – أكد الفنلندي فالتيري بوتاس سائق فريق مرسيدس هيمنته وبصورة كاملة على جميع جولات التجارب الحرة لسباق جائزة البرتغال الكبرى ضمن بطولة العالم فورمولا 1 للسيارات.

وتفوق بوتاس على الجميع في الجولة الثالثة والأخيرة على حلبة ألجارفي القريبة من مدينة بورتيماو الجنوبية اليوم السبت.

كما تفوق الفنلندي في جولتي التجارب الحرة الأولى والثانية الجمعة وفي جولة اليوم أكد تفوقه الكاسح مسجلا دقيقة واحدة و16,654 ثانية ومتفوقا بفارق 0,026 ثانية على زميله في الفريق البريطاني لويس هاميلتون بطل العالم ست مرات ومتصدر الترتيب العام.

وسيسعى هاميلتون غدا الأحد لتسجيل رقم قياسي عالمي جديد في عدد مرات التتويج بسباقات البطولة وهو 92 فوزا بعد أن عادل الرقم المسجل باسم الألماني المعتزل مايكل شوماخر في ألمانيا في 11 أكتوبر الجاري.

وخلال الجولة ارتكب سائقا مرسيدس بعض الأخطاء ومنها خروج هاميلتون عن مضمار الحلبة.

واحتل الهولندي ماكس فرستابن سائق رد بول المركز الثالث في الجولة بفارق 0,158 ثانية عن بوتاس تلاه الفرنسي بيير جاسلي سائق ألفا تاوري الذي اشتعلت النيران في سيارته أمس الجمعة.

وانطلق مرسيدس من مركز الصدارة في جميع سباقات الموسم الحالي ويتطلع الفريق لتحقيق الإنجاز للمرة 12 على التوالي في وقت لاحق من اليوم السبت.

وسيفوز الفريق أيضا بلقب الصانعين للمرة السابعة على التوالي في رقم قياسي غير مسبوق إذا جاءت نتائج سباق الأحد في صالحه رغم إمكانية تأجيل التتويج لسباق آخر على الأقل في ظل منافسة رد بول له على اللقب.

وينفرد هاميلتون بصدارة الترتيب العام لقائمة السائقين متفوقا بفارق 69 نقطة على زميله بوتاس بعد 11 سباقا.

المصدر: “رويترز”