مصر – أكد الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية المصرية إن القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة قامت بتطوير القوات البحرية لمجابهة كافة التهديدات بالبحرين المتوسط والأحمر.

ولفت في حوار مع “بوابة الأهرام” إلى أن القوات البحرية نجحت في تأمين الممر الملاحي والحفاظ على استقرار تدفق السفن من جنوب البحر الأحمر لقناة السويس في عملية “إعادة الأمل”.

وأشار إلى أنه في ظل التحديات الخاصة بالأمن البحري في منطقة الشرق الأوسط وتعدد الصراعات الناتجة عن التغيرات الدولية والإقليمية بالمنطقة، كان قرار القيادة السياسية للدولة بتطوير القوات المسلحة المصرية، ما جعلها تتناسب مع المهام المستقبلية للقوات البحرية، ضمن رؤية استراتيجية شاملة للحفاظ على الأمن القومي المصري.

المصدر: “بوابة الأهرام”