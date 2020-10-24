روسيا – نشرت شركة “كلاشينكوف” الروسية فيديو رسميا لرشاش “إر بي إل – 20” الثقيل المستقبلي حيث تم الكشف فيه عن بعض تفاصيل السلاح الروسي الواعد.

ويتراوح طول الرشاش، حسب الفيديو، بين 1085 و1145 ملم، وذلك بفضل الأخمص التلسكوبي. وبلغ طول ماسورة الرشاش 590 ملم.

ويتيح الرشاش للرامي فرصة استبدال الماسورة التي قد تكون أطول أو أقصر وفقا ظروف القتال ومدى الرماية والهدف المراد النيل منه. وتسمح عملية استبدال الماسورة كذلك بتفادي إحماء الرشاش أثناء الرمي.

ويتسع مخزن الرشاش المزود بشريط الذخائر لـ100 طلقة عيار 5.45*39 ملم. وبلغ الوزن الإجمالي للرشاش 5.5 كيلوغرام.

يذكر أن رشاش “إر بي إل – 20” قد خضع لاختبارات يتوقع أن تختتم نهاية العام الجاري.

المصدر: سلاح روسيا