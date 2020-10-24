مشاورات بين العراق و”توتال” لاستثمار الغاز في محافظتين

مشاورات بين العراق و”توتال” لاستثمار الغاز في محافظتين

العراق – أعلن وزير النفط العراقي، احسان عبد الجبار، اليوم السبت، عن مشاورات مع شركة “توتال” الفرنسية لاستثمار الغاز في محافظتي بغداد والبصرة.

وقال في بيان صحفي: “من الضروري التعجيل في تنفيذ المشاريع الاستثمارية في قطاعات الغاز والصناعات البتروكيماوية والطاقة المستدامة، والاعتماد على التقنيات الحديثة، وتوفير فرص التدريب المتقدمة للعاملين في القطاع النفطي”.

وأضاف الوزير العراقي: “لمسنا من الشركات النفطية التي تباحثنا معها ثقة المستثمرين الكبار بقطاع الطاقة العراقي ورغبتهم بتوسيع وتنويع وزيادة افاق التعاون، خصوصاً شركات BP، وأكسون موبيل، وايني، وكاز بروم وغيرها”.

وأعرب عبد الجبار عن “أمله في التوصل قريبا إلى الاتفاق بشأن المباحثات مع شركة توتال”.

المصدر: RT