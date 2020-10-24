مصر – فتحت مركز الاقتراع في مصر أبوابها صباح اليوم أمام أكثر من 33 مليون ناخب في 14 محافظة لاختيار مرشحيهم في المرحلة الأولى للانتخابات التشريعية والتي تستمر يومين.

في هذه المرحلة يتنافس 1879 مرشحا في 71 دائرة انتخابية بالنظام الفردي و4 قوائم بالدائرتين المخصصة لنظام القائمة، وهما:

* الدائرة الثانية “شمال ووسط وجنوب الصعيد”، تضم 11 محافظة هي الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، ومخصص لها 100 مقعد.

* الدائرة الرابعة “قطاع غرب الدلتا”، وتضم 3 محافظات هى الإسكندرية، البحيرة، مطروح، ومخصص لها 42 مقعدا.

واتخذت الهيئة الوطنية للانتخابات إجراءات احترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا داخل وخارج اللجان الفرعية حيث يجري الاقتراع، التي يزيد عددها عن 10 آلاف لجنة.

وأمرت السلطات بتعقيم اللجان الانتخابية، وتوزيع الكمامات على الناخبين الذين لا يملكون كمامة، كما وزعت موظفين أمام اللجان لتنفيذ إجراءات مواجهة كورونا من حيث تحديد مسافات بين الناخبين ومنع التكدس.

وحسب قانون مباشرة الحقوق السياسية، فإنه يحظر على الناخب حضور مكان الاقتراع حاملا السلاح حتى وإن كان مرخصا، كما يمنع حضوره بذخائر أو مفرقعات أو ألعاب نارية، أو مواد حارقة أو غير ذلك من الأدوات التى تعرض الأفراد أو المنشآت للخطر.

ويستمر الاقتراع في كل من يومي السبت والأحد من التاسعة صباحا إلى التاسعة مساء، ليبدأ فرز الأصوات بعد التاسعة مساء الأحد، ويتم تجميع النتائج في اللجان العامة وإرسالها للهيئة الوطنية للانتخابات التي ستعلن النتيجة رسميا، وتقرر من لهم حق خوض جولة الإعادة.

وخصصت الهيئة الوطنية للانتخابات الخط الساخن رقم 19826 لاستقبال كافة الاستفسارات والشكاوى المتعلقة بانتخابات مجلس النواب.

ويتكون مجلس النواب من 284 نائبا من “القوائم المغلقة المطلقة”، و284 نائبا من “الفردى” بإجمالي 568 نائبا منتخبا، بينهم 142 امرأة وفقا لنسبة الـ 25% المخصصة لها، فيما يعين رئيس الجمهورية 28 نائبا بينهم 7 نساء وفق نسبة الـ 5 % المقررة له قانونا ليصبح إجمالى عدد أعضاء مجلس النواب 596 عضوا.

وتقسم الجمهورية لـ143 دائرة “فردى”، و4 دوائر “قوائم”، دائرتان مخصص لكلا منهما 42 مقعدا ودائرتان مخصص لكلا منهما 100 مقعد.

ومن المقرر إجراء المرحلة الثانية من الانتخابات في 7 و8 نوفمبر المقبل، وستشمل 13 محافظة.

المصدر: RT + وسائل إعلام مصرية