ماليزيا – أفاد القصر الملكي في ماليزيا اليوم السبت بأن السلطان عبد الله سيتشاور مع مجلس الحكام لبحث مقترحات رئيس الوزراء محيي الدين ياسين الذي تقول مصادر إنه طلب من الملك إعلان حالة الطوارئ.

ونقلت وكالة “رويترز” عن مصادر لها أن محيي الدين اجتمع مع الملك يوم الجمعة لتقديم اقتراح فرض حالة الطوارئ الذي يتضمن تعليق عمل البرلمان، في خطوة أدانها زعيم المعارضة أنور إبراهيم بوصفها محاولة من رئيس الوزراء للتشبث بمنصبه وسط صراع على السلطة.

ويأتي هذا الاقتراح في الوقت الذي تشهد فيه ماليزيا عودة ظهور حالات الإصابة بفيروس كورونا ومع مواجهة محيي الدين تحديا على الزعامة من أنور الذي قال الشهر الماضي إنه يحظى بدعم الأغلبية في البرلمان لإسقاط رئيس الوزراء.

ولم يحدد القصر التوصيات التي قدمها محيي الدين، وقال إن الملك سيجري قريبا مشاورات مع الحكام الآخرين، فيما ذكر مصدر مطلع أن الحكام سيجتمعون غدا الأحد.

وقال القصر في بيان إن “السلطان عبد الله يتفهم إلى حد كبير حاجة إدارة البلاد لمواصلة التصدي لخطر كوفيد -19”.

ويملك مجلس الحكام الذي يضم حكام ولايات الملايو التسع التي بها عائلات ملكية في ماليزيا، سلطة حجب الموافقة على أي قانون والتداول بشأن مسائل السياسة الوطنية.

المصدر: “رويترز”