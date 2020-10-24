موسكو تدعو لعدم تطبيق أية قيود قد تؤثر على الإمدادات الإنسانية

موسكو تدعو لعدم تطبيق أية قيود قد تؤثر على الإمدادات الإنسانية

روسيا – دعا نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف إلى عدم تطبيق أية قيود تجارية أو مالية على الإمدادات الإنسانية في ظل أزمة كورونا التي تعصف بالعالم.

وقال إن بلاده تتقدم بمقترح لرفض عام لتطبيق قيود من هذا النوع، حيث من الضروري ضمان وصول إمدادات المواد الغذائية والمعدات والتكنولوجيا دون عوائق إلى المناطق الأكثر تضررا في العالم.

جاء ذلك في مقال كتبه مدفيديف بعنوان “مشاكل قديمة وتحديات جديدة وحلول عالمية” بمناسبة الذكرى الـ75 لتأسيس الأمم المتحدة (24 أكتوبر 1945).

كذلك تحدث نائب رئيس مجلس الأمن الروسي عن التحديات الرئيسية التي تواجه الأمم المتحدة، وخاصة في ظل أزمة كورونا وتداعياتها.

وأشار إلى أنه لا يمكن حل أي من المشاكل العالمية دون استعادة سيادة القانون الدولي على أساس إرادة الدول المتفق عليها.

ولفت مدفيديف إلى أن محاولات تقويض دور الأمم المتحدة وإيجاد نوع من “مجتمع (نادي) الدول الديمقراطية” مكانها أمر يثير القلق. وقال إن الأفكار من هذا النوع لا توحد الإنسانية بل تقسمها وتسهم في تصعيد التوتر الدولي وتؤدي في النهاية إلى صراعات مباشرة.

وأضاف أن الأمم المتحدة تأسست على أساس تطور مفهوم حقوق الإنسان، وأعطى ذلك توجها إنسانيا للتعاون بين الدول في مختلف المجالات، وأن أفكار حقوق الإنسان تتغلغل تقريبا في جميع الموضوعات التي هي في بؤرة اهتمام هياكل الأمم المتحدة.

المصدر: RT