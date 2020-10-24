روسيا – انتقدت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية تقريرا للمفوضية الأوروبية اتهم روسيا بممارسات “غير سوقية”، وقالت إن التقرير صدر بعد فوز موسكو في خلاف بشأن الطاقة بمنظمة التجارة العالمية.

في إشارة إلى أن تقرير المفوضية جاء كرد على فوز روسيا في منظمة التجارة العالمية.

ونقل المكتب الصحفي لوزارة التنمية الاقتصادية، عن نائب الوزير فلاديمير إيليشيف قوله: “هذا في حد ذاته، مثال على السلوك غير النزيه للغاية من جانب أحد أعضاء منظمة التجارة العالمية، والذي يعتبر نفسه، صديقا للنظام التجاري متعدد الأطراف”.

وذكر نائب الوزير، أن “ممثلي الاتحاد الأوروبي، الذي قدم استئنافا رسميا في القضية، يدركون حق الإدراك أن استنتاجات لجنة التحكيم في التجارة العالمية حول عدم مطابقة ممارسات الاتحاد الأوروبي في مجال مكافحة الإغراق لقواعد المنظمة مقنعة للغاية”.

وأضاف نائب الوزير: “نتيجة لذلك، لا يمكن للاتحاد الأوروبي الاستمرار في تطبيق تعليماته وطرقه لتعديل الأسعار، وخاصة في مجال الطاقة تجاه المصدرين الروس”.

وكانت المفوضية الأوروبية قد اتهمت في تقرير الحكومة الروسية بالقيام “باختلالات جسيمة في آليات السوق”، وأشارت إلى إمكانية استخدام رسوم مكافحة الإغراق على السلع الروسية المصدرة إلى السوق الأوروبية.

المصدر: “تاس”