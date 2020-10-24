هاميلتون ينطلق أولا في جائزة البرتغال للفورمولا 1 في سعيه لتحطيم الرقم القياسي لشوماخر

هاميلتون ينطلق أولا في جائزة البرتغال للفورمولا 1 في سعيه لتحطيم الرقم القياسي لشوماخر

البرتغال – خطف سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون، شرف الانطلاق من المركز الأول في سباق جائزة البرتغال الكبرى للفورمولا واحد على حلبة بورتيماو في الثواني الأخيرة.

وتصدر هاميلتون التجارب الرسمية اليوم السبت بعد أن خطف المركز الأول من زميله في الفريق، الفنلندي فالتيري بوتاس، محققا أسرع لفة بتوقيت دقيقة واحدة و 16.652 ثانية بفارق 102 بالألف من الثانية عن الأخير.

وستكون المرة التاسعة التي ينطلق فيها البريطاني من المركز الأول هذا الموسم والـ97 في مسيرته.

وعادل هاميلتون بطل العالم ست مرات منذ أسبوعين الرقم القياسي لأسطورة الفورمولا واحد الألماني مايكل شوماخر في عدد الانتصارات (91 فوزا) عندما أحرز المركز الأول في جائزة إيفل الكبرى على حلبة نوربورغرينغ، وستكون الفرصة سانحة غدا الأحد لأن يصبح السائق الأكثر فوزا في تاريخ سباقات الفورومولا واحد.

وتصدر بوتاس التجارب الحرة الثلاث جميعها وأول جولتين من التجارب الرسمية وكان الأفضل في أول فترات الجولة الثالثة، إلا أن هاميلتون الذي اختار أن يلجأ إلى لفة ثالثة نجح في خطف المركز الأول من زميله.

المصدر: أ ف ب