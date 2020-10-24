روسيا – يقام في ضواحي مدينة تولا الروسية كل عام مهرجان يجمع الآلاف، حيث يعاد تمثيل معركة “كوليكوفو” الأسطورية التي وقعت بين الجيش الروسي وجحافل دولة الأورطة الذهبية في سنة 1380 ميلادية.

وكانت روسيا في تلك الحقبة تشبه الاتحاد الأوروبي المعاصر، حيث كانت أرضا واحدة، ولكن كانت لدى كل إمارة روسية نظامها المالي والإداري الخاص. واللافت أن هذه الإمارات كانت تشن الحروب بعضها على بعض.

بيد أن توحيد القوات الروسية ضد العدو المشترك تحت قيادة أمير موسكو دميتري دونسكوي أفضى إلى الانتصار العظيم وتعزيز وحدة الأراضي الروسية. لقد كانت لحظة مصيرية في تاريخ روسيا.

أما هواة التاريخ والمشاركون في النوادي التاريخية العسكرية، الذين يقومون بإعادة تمثيل معارك كهذه، فلا يدرسون هذا التاريخ عبر الكتب فحسب، بل يعيشون في الخيم، ويطبخون الطعام على النار، ويرتدون الملابس التاريخية، التي يصنعونها بأنفسهم، ويتبارزون بالسيوف خلال أيام المهرجانات التاريخية بعيدا عن الحضارة والأجهزة الإلكترونية وراحة المدن.

المصدر: RT