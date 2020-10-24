العراق – أفادت صحيفة وول ستريت جورنال، إن العراق تحول إلى جبهة جديدة للتحايل على العقوبات الأميركية المفروضة على النفط الإيراني.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين قولهم، إن مهربي النفط الإيراني يستخدمون المياه العراقية لتجنب القيود على التجارة مع إيران.

وقالت الصحيفة، إن ناقلات النفط الإيرانية تفرغ حمولتها وبشكل منتظم في السفن التي تنتظرها على بعد أميال في المياه القريبة من ميناء الفاو العراقي، حيث يتم خلط النفط الخام بشحنات أخرى قادمة من مناطق أخرى لإخفاء مصدره وينتهي في سوق النفط العالمية.

ويقول المسؤولون الأميركيون، إن الصور التي التقطتها الأقمار الاصطناعية تظهر أن هذه الممارسات شائعة وتقوم بالتحايل على سياسة ترمب القائمة على ممارسة أقصى ضغط على الجانب الإيراني.

وكالات