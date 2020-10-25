دبي – دخلت إمارة دبي موسوعة “غينس” للأرقام القياسية بـ”نافورة النخلة”، الأكبر في العالم.

وعلى أنغام وألحان مجموعة من الأغاني الشهيرة، انطلقت أمس الخميس المياه نحو السحاب، وسط حضور جماهيري كبير، ملوحين برايات موسوعة “غينس”، تعبيرا عن تسجيل النافورة الجديدة في الموسوعة باعتبارها الأعلى في العالم.

واستمر كل عرض للنافورة لمدة 3 دقائق، ثم يعاد كل 30 دقيقة، حيث تطلق مضخة خارقة الماء إلى علو 105 أمتار، فوق مساحة تمتد على 14 ألف قدم مربعة، تشع بالنور مع أكثر من 3 آلاف مصباح.

وحرصت إدارة الموقع على تطبيق الإجراءات الاحترازية كاملة، خصوصا ارتداء الزوار للكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي وتعقيم الأيدي والأسطح.

المصدر: وكالات