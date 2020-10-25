ليبيا – علّق الممثل الأعلى للشؤون الخارجية لدى الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل على قرار اللجنة العسكرية الليبية “5+5” مؤخّرًا في مدينة جنيف، القاضي بوقف دائم لإطلاق النار.

بوريل وفي بيان صحفي اليوم الأحد على الموقع الإلكتروني للمجلس الأوروبي وفقًا لما نقلته وكالة “سبوتنيك” الروسية قال: “يرحّب الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه ويدعم بشدة التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار من قبل الممثلين الليبيين للجنة العسكرية المشتركة “5+5″، في جنيف في 23 الشهر الجاري”.

وأضاف: “يُعد هذا الاتفاق، خطوة حاسمة، لتضمنها تدابير أخرى، مثل عملية شاملة لنزع السلاح والتي تعتبر ضرورية لعودة الأمن والاستقرار في ليبيا، لا سيما انسحاب جميع المقاتلين والمرتزقة الأجانب على الفور خلال 90 يومًا”.

وأوضح الممثّل السامي للشؤون الخارجية الأوروبي تشجع بروكسل جميع الأطراف الليبية على التنفيذ الكامل والفوري لاتفاق وقف إطلاق النار”.

ودعا الاتحاد الأوروبي على لسان بوريل جميع اللاعبين الدوليين والإقليميين إلى دعم الجهود الليبية والامتناع عن التدخّل الأجنبي في الصراع الليبي، ووقف انتهاكات حظر توريد الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتّحدة.