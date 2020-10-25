ليبيا – حذّر الدبلوماسي الليبي السابق رمضان البحباح من إقامة منطقة معزولة السلاح في سرت باعتبارها ترسيخًا واضحًا لمبدأ انفصال الدولة وتقسيمها.

البحباح وفي تصريحات لموقع “العين الإخبارية” أمس السبت قال إن مقترح المنطقة منزوعة السلاح يقضي بإرغام القوات المسلحة من الانسحاب شرقًا إلى ما بعد الموانئ النفطية، وتجريدها من موقفها القوي الذي يدعمها في أي عملية تفاوضية، ليتسنّى للحكومة المفترضة والتي سينتجها الحوار أن تعمل على تكريس الوجود الأجنبي في البلاد.

وشبّه البحباح تلك المنطقة بالمنطقة الخضراء في بغداد، التي أنتجت مزيدًا من الشرخ الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، مؤكّدًا أنها ستحدث حالة صراع بين الأقاليم وستذكي الصراع بين مكوناتها الاجتماعية وتخلق حالة احتراب دائم، لزيادة التفتيت بشكل أكبر والتي ستقود حتمًا إلى حروب أهلية داخل القبيلة الواحدة.