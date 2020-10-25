القاهرة – تراجعت البورصة المصرية في التعاملات المبكرة، الأحد، بنسبة 5 بالمئة بالتزامن مع عودة التداول على سهم البنك التجاري الدولي (CIB)، بعد إيقافه الخميس بناء على طلب الرقابة المالية.

والجمعة، أعلن البنك التجاري الدولي تعيين شريف سامي، رئيسا غير تنفيذي لمجلس إدارة البنك، خلفا لهشام عز العرب، استجابة لقرار البنك المركزي، الأسبوع الماضي، الذي قرر تنحيته من منصبه، دون إبداء أسباب واضحة.

وتراجع المؤشر الرئيس للبورصة المحلية “إيجي إكس 30” بنسبة 5.03 بالمئة إلى 10434.8 نقطة، في التعاملات المبكرة اليوم، ما دفع البورصة لوقف التداول على 36 سهما لعشر دقائق، بعد تراجع بأكثر من 5 بالمئة.

ويعد التجاري الدولي أكبر بنك خاص في مصر، وكذلك أكبر بنك مدرج فى البورصة المصرية من حيث نسبة التداول الحر للأسهم.

وأغلقت البورصة المصرية تعاملات، الخميس، على هبوط حاد لمؤشرها “إيجي إكس 70” بنسبة تجاوزت 5 بالمئة بدفع مبيعات الأجانب.

الأناضول