ليبيا أعلن رئيس لجنة المصالحة بالمجلس الأعلى لقبائل ليبيا، زيدان الزادمة، انسحابهم من القائمة المقترحة للمشاركة في حوار تونس التي نشرتها البعثة الأممية لدى ليبيا اليوم الأحد.

الزادمة قال في خطاب موجه للبعثة تلقت المرصد نسخة منه، إنهم لن يشاركوا في جلسات يشارك فيها الأسماء الموجودة في هذه القائمة، معتبرًا بأن القائمة تضم شخصيات جدلية وأخرى إخوانية داعمة للإرهاب واخرى تسببت في معاناة ليبيا طيلة 9 سنوات.

وإتهم الزادمة البعثة الأممية بالسعي إلى إعادة تدوير بعض الأشخاص غير المرحب بهم في المجتمع الليبي، وكذلك إطالة أمد الأزمة، مضيفًا بأن البعثة غير صادقة وغير واضحة بشأن إنهاء الأزمة الليبية سياسيًا.

وقال :” قرار الانسحاب يأتي انطلاقا من المبادئ الراسخة بأن الحل السياسي في ليبيا يبدأ من خلال الالتزام بالثوابت التي خرج من أجلها الجيش والمتمثلة في حربه ضد الإرهاب على كامل التراب الليبي، وطرد المرتزقة وإنهاء أي تواجد للقوات الأجنبية على الأراضي الليبية”.

وإختتم بيانه بالتأكيد على أن هذه المبادئ تشمل دعم الجيش ومساندته في بناء مؤسسة عسكرية قوية تحمي الحدود وتدافع عن الدولة المدنية الليبية المنشودة”.