ليبيا – قدم الباحث في العلوم السياسية محمد أمين العاقل قراءة لما تضمّنه موقف أردوغان قائلًا: “إنه يعبّر عن حالة ارتباك وقلق من مستقبل المشهد الليبي، في ضوء مسارات الحوار التي تجري على خط جنيف وخط تونس بإطلاق جولة حوار قريبًا، إضافة إلى مخرجات حوار بوزنيقة في المغرب التي تم خلالها الاتفاق على توزيع المناصب السيادية”.

العاقل قال في تصريح لموقع “إرم نيوز”: إنّ ذلك يعني أن الليبيين بدأوا يتحسّسون طريقهم نحو إدارة شؤونهم بأنفسهم، ما يمثّل ضربة كبيرة لمشروع أردوغان هناك.

وأضاف: “أسباب القلق التركي كثيرة، منها ما هو سياسي ومنها ما هو عسكري وما هو اقتصادي، فعلى المستوى السياسي يمثل التقارب بين الفرقاء الليبيين نهاية لعهد الوصاية التركية على ليبيا باستخدام طرف سياسي على حساب آخر، وجعله أداة لخدمة الأجندة التركية، كما يمثل التوصّل إلى اتفاق سلام وإنهاء الاقتتال خسارة للجانب التركي الذي لن يجد مبررًا لعقد صفقات عسكرية خيالية تدرُّ عليه عوائد مالية كبير”.