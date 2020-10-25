وقالت سومو في بيان لها تلقت السومرية نيوز نسخة منه، ان “الاجتماع الأخير لمنظمة أوبك + JMMC صادق على تمديد فترة التعويض للعراق حتى 31 كانون الاول 2020، وبالتالي قدم العراق خطة تعويضات جديدة مع الأخذ في الاعتبار أشهر التمديد حيث أصبح التخفيض الأساسي بالإضافة إلى التعويض حوالي 1 مليون برميل في اليوم حتى في نهاية العام”.

وتابعت انه بامكان العراق إضافة أكثر من 200 ألف برميل في اليوم التي نفذها العراق فعليا في اب وفي ايلول إلى إنتاجه دون انتهاك التزامه باتفاقية أوبك + لخفض الإنتاج”.

وأضافت سومو ان “اتفاقية أوبك + دخلت مرحلتها الثانية بالفعل منذ آب الماضي 2020″، مبينة ان “تخفيض الانتاج للعراق البالغ 1061 برميل في اليوم لم يعد ساريًا حيث أن نسبة القطع في هذه المرحلة هي 18٪ من إنتاج العراق،أي ما يعادل (849) برميل في اليوم”.

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واشارت الى ان ” العراق حقق مستويات مطابقة لشهري اب وايلول أعلى من 100٪ من أجل الوفاء بالتزاماتها بناءً على خطة التعويضات المقدمة حيث تجاوز الحد الأساسي للعراق بالإضافة إلى التعويض 1.2 مليون برميل في اليوم”.

واكدت سومو على “دعم العراق الكامل والتزامه بما تم الاتفاق عليه مع الدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول غير الأعضاء في أوبك بموجب إعلان التعاون بهدف تحقيق إعادة توازن السوق من أجل نمو اقتصادي عالمي سليم”.

وعلى اثر انخفاض اسعار النفط اتفقت منظمة اوبك+ في نيسان على اجراء تخفيض لانتاجها النفطي بمقدار 9.7 ملايين برميل يوميا.

وبلغت حصة العراق من التخفيض 1.061 مليون برميل يوميا ، ونتيجة عدم التزام العراق بالاتفاق في شهري ايار وحزيران وعد بتخفيض مليون و200 الف برميل اضافي ابتداء من شهر اب.