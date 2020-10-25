السعودية – أعلن نادي الهلال السعودي لكرة القدم امس، تعاقده مع لاعب الوسط الهجومي الأرجنتيني لوسيانو فييتو قادما من سبورتينغ البرتغالي لثلاثة أعوام.

ونجحت إدارة الهلال في ضم فييتو البالغ 26 عاما من أجل تعويض رحيل البرازيلي كارلوس إدواردو المنتقل إلى شباب الأهلي دبي الإماراتي.

وكتب الهلال في حسابه الرسمي على “تويتر”: “قدمت إدارة النادي شكرها وتقديرها إلى صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال العضو الذهبي على تكفله بقيمة انتقال فييتو إلى الهلال”.

ولم يعلن النادي عن قيمة الصفقة، فيما أشارت تقارير صحفية إلى أنها بلغت 7 ملايين يورو وحصول اللاعب على 4 ملايين يورو كراتب سنوي.

وأضاف الهلال بطل آسيا في موسم 2019: “يمتد عقد الأرجنتيني لوسيانو فييتو لمدة ثلاثة أعوام حتى 2023″، وأن التوقيع جرى “بعد اجتيازه الفحص الطبي في مدينة لشبونة البرتغالية، فيما ينتظر أن “يصل الرياض في الأيام القليلة المقبلة”.

ويستعد الهلال لملاقاة فريق أبها الثلاثاء المقبل، ضمن الدور نصف النهائي لمسابقة الكأس على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض.

وبدأ فييتو مسيرته في راسينغ كلوب (2011)، ثم انتقل إلى فياريال الإسباني (2015) وحقق معه لقب أفضل ممرر في الدوري الأوروبي “يوروبا ليغ”، لينتقل بعدها إلى أتلتيكو مدريد تحت إدارة مواطنه دييغو سيميوني، حيث خاض تجربة مخيبة.

ذهب بعدها إلى إشبيلية على سبيل الإعارة ليستعيد مستواه، ثم تنقل بين فالنسيا وفولهام الإنجليزي على سبيل الإعارة، حتى استقر به الحال في سبورتينغ حيث خاض 40 مباراة سجل خلالها 9 أهداف وصنع سبعة.

المصدر: “أ ف ب”