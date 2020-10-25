السعودية – أعلن مصرف الراجحي، ثاني أكبر البنوك السعودية من حيث الموجودات، انخفاض أرباحه خلال التسعة أشهر الأولى من 2020 بنسبة 4.7 بالمئة على أساس سنوي.

وقال المصرف في إفصاح للبورصة السعودية (تداول)، الأحد، إن صافي الأرباح سجل 7.47 مليارات ريال (1.99 مليار دولار) خلال الفترة، مقابل 7.84 مليارات ريال (2.09 مليار دولار) بالفترة المماثلة من العام السابق.

وأرجع البنك انخفاض الأرباح، إلى ارتفاع اجمالي مصاريف العمليات بنسبة 14.7 بالمئة على أساس سنوي، والذي جاء بشكل رئيس نتيجة بنود رواتب ومزايا الموظفين ومصروف الاستهلاك والمصاريف العمومية والإدارية الأخرى.

وأشار البيان إلى ارتفاع مخصص خسائر الائتمان بنسبة 46 بالمئة إلى 1.61 مليار ريال (430 مليون دولار)، من 1.107 مليار ريال (295 مليون دولار) خلال الفترة المقارنة من العام الماضي.

وأظهرت البيانات ارتفاع دخل العمليات بنسبة 3.1 بالمئة على أساس سنوي خلال الفترة إلى 14.927 مليار ريال (3.98 مليارات دولار).

وبالنسبة للربع الثالث 2020، تراجعت أرباح البنك بنسبة 3 بالمئة إلى 2.66 مليار ريال (710 ملايين دولار)، مقابل 2.74 مليار ريال (731 مليون دولار).

وزادت موجودات البنك بنسبة 17 بالمئة خلال الفترة بنهاية سبتمبر/أيلول الماضي إلى 430.3 مليار ريال (114.8 مليار دولار)، مقابل 367.871 مليار ريال (98.2 مليار دولار) بنفس الفترة من العام 2019.

وتمر دول الخليج بأسوأ أزمة اقتصادية ومالية في تاريخها نتيجة التبعات السلبية لتفشي جائحة كورونا، وهبوط أسعار النفط وسط انخفاض الطلب العالمي، مما ألقى بضغوط كبيرة على قطاعات المصارف والسياحة والعقارات.

الأناضول