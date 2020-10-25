بريطانيا.. أكثر من 23 ألف إصابة و174 وفاة جديدة بكورونا

بريطانيا.. أكثر من 23 ألف إصابة و174 وفاة جديدة بكورونا

إنجلترا – سجلت بريطانيا 23012 إصابة و174 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، حسب وزارة الصحة البريطانية.

وأفادت الوزارة امس بارتفاع يومي لعدد الإصابات المؤكدة بكورونا بـ20530 حالة ووفاة 224 حالة منذ يوم الأربعاء.

وبلغت الحصيلة الإجمالية لحالات الإصابة بمرض “كوفيد-19” في بريطانيا منذ بداية الجائحة 854010، مع بلوغ حصيلة الوفيات 44745.

وتشهد بريطانيا خلال الأسابيع الأخيرة ارتفاعا في الإصابات بـ”كوفيد-19″، ما دفع رئيس الوزراء بوريس جونسون إلى إعلان نظام جديد ثلاثي المستويات للحجر الصحي المحلي حيث شملت القيود الأكثر صرامة قرابة 7,5 مليون شخص على خلفية قفزة الإصابات بكورونا.

المصدر: نوفوستي