إسبانيا – كشف البوسني ميراليم بيانيتش، لاعب وسط برشلونة، عن الأزمة التي عانى منها يوفنتوس في الموسم الماضي، تحت قيادة المدرب ماوريسيو ساري.

وكان يوفنتوس قد خسر لقبي كأس إيطاليا والسوبر المحلي خلال الموسم الماضي، كما ودع دوري أبطال أوروبا أمام ليون من ثمن النهائي.

وقال بيانيتش في حوار أجراه مع صحيفة توتو سبورت “ما أصابني بخيبة أمل حتى يومنا هذا، أن ساري لم يثق في رجاله داخل يوفنتوس، هذا أزعجني”.

وأضاف “إساءة تقدير الناس من أبغض الأمور، لأن كل لاعب في غرفة الملابس كان يبذل قصارى جهده للنادي، قد تختلف مع فرد أو اثنين، لكن هذا لم يؤثر أبدًا على جهودنا، لأن كل لاعب يريد الفوز. إنهم محترفون بشكل رائع ويريدون المتابعة نحو تحقيق أهدافهم”.

وتابع “إذا وضع المدرب علاقته مع اللاعبين، محل شك، هذا يعني أنه ليس لديه الكيمياء التي يتحدث عنها رئيس اليوفي”.

وأتم “ساري كان يعتقد بقوة أن بعض لاعبي يوفنتوس يعملون ضده ولم يقدموا ما لديهم بنسبة 100%؟ لا أحد يشكك في قدرات ساري كمدرب، لكن كانت هذه مشكلته، وفي النهاية توجنا بلقب الكالتشيو وسط معركة شرسة”.

وكالات