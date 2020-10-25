السعودية – تحولت الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك”، إلى تسجيل صافي خسائر بقيمة 2.18 مليار ريال (582 مليون دولار) خلال التسعة أشهر الأولى 2020، على أساس سنوي، وسط انخفاض أسعار بيع المنتجات.

وقالت الشركة في إفصاح للبورصة السعودية (تداول)، الأحد، إن صافي أرباحها بعد الزكاة والضريبة بالتسعة أشهر المماثلة من العام الماضي، بلغ 6.09 مليارات ريال (1.62 مليار دولار).

وأرجعت “سابك” سبب التحول للخسائر، إلى انخفاض متوسط أسعار بيع المنتجات، إضافة إلى تسجيل 1.55 مليار ريال (414 مليون دولار) مخصص انخفاض في قيمة بعض الأصول الرأسمالية والمالية.

وتراجع إجمالي إيرادات الشركة، التي تستحوذ أرامكو السعودية على حصة مسيطرة فيها، بنسبة 18.9 بالمئة على أساس سنوي إلى 84.11 مليار ريال (22.45 مليار دولار)، من 103.72 مليارات ريال (27.69 مليار دولار) بالفترة المماثلة من 2019.

وبلغت حصة السهم الواحد من خسارة الفترة نحو 0.73 ريالا، مقارنة مع أرباح 2.03 ريال في الفترة المقابلة من 2019.

وبالنسبة للربع الثالث من العام الحالي، سجلت الشركة ارتفاعا في صافي الأرباح بنسبة 47.3 بالمئة على أساس سنوي إلى 1.09 مليار ريال (291 مليون دولار).

وذكرت أن سبب تحقيق الأرباح خلال الربع الثالث، يعود إلى لزيادة في متوسط أسعار بيع المنتجات والكميات المنتجة والمباعة بالإضافة الى عكس مخصص انخفاض في قيمة بعض الأصول المالية بالصافي بمبلغ 0.69 مليار ريال.

وحسب البيان، أدت زيادة سعر خام برنت أكثر من 50 بالمئة بالربع الثالث قياسا على الربع الثاني من 2020 إلى ارتفاع أسعار مواد اللقيم.

وأشارت الشركة السعودية إلى أن هذا أدى إلى ارتفاع تكلفة المبيعات بنسبة 8 بالمئة خلال الربع الثالث على أساس ربعي إلى 22.78 مليار ريال (6.07 مليارات دولار).

الأناضول