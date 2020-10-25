الرياض – تراجعت صادرات السعودية السلعية 25.1 بالمئة على أساس سنوي، خلال أغسطس الماضي، مدفوعة بتراجع أسعار النفط الخام، مصدر الدخل الرئيس للمملكة.

وقالت هيئة الإحصاءات العامة السعودية في بيان، الأحد، إن قيمة الصادرات السلعية بلغت 57.37 مليار ريال (15.3 مليار دولار) في أغسطس، نزولا من 76.64 مليار ريال (20.43 مليار دولار) على أساس سنوي.

وشكلت نسبة الصادرات النفطية من إجمالي الصادرات، 69 بالمئة بقيمة 10.56 مليارات دولار خلال أغسطس 2020، فيما بلغت حصة الصادرات غير النفطية 31 بالمئة بقيمة 4.72 مليارات دولار.

وسجلت أسعار النفط تراجعات حادة خلال العام الجاري، مدفوعة بتراجع الطلب على الخام في السوق العالمية، بفعل التبعات السلبية لتفشي جائحة كورونا، وسط هبوط في الاستهلاك.

وتراجعت الواردات السلعية للمملكة بنسبة 17.3 بالمئة على أساس سنوي، إلى 10.4 مليارات دولار، نزولا من 12.57 مليار دولار في أغسطس 2019، إذ يأتي التراجع مدفوعا بهبوط الطلب على الاستهلاك، بفعل جائحة كورونا.

وبفعل عمليات الغلق في بعض القطاعات داخل المملكة، وتراجع الاستهلاك السلعي المحلي، تراجعت قيمة الواردات من الخارج، بنسبة متباينة وفق القطاعات.

وتراجع فائض الميزان التجاري السعودي (الفرق بين قيمة الصادرات والواردات) خلال أغسطس، إلى 4.9 مليارات دولار، نزولا من 7.86 مليارات دولار في الفترة المقابيلة من 2019.

والسعودية، أكبر منتج للنفط الخام في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، بمتوسط 11 مليون برميل يوميا في الأوضاع الطبيعية، وأكبر مصدّر في العالم بمتوسط 7.5 ملايين برميل.

الأناضول