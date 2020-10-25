إنجلترا – أبدى فيل فودين، لاعب مانشستر سيتي، حزنه بعد تعادل فريقه أمام مضيفه وست هام، امس السبت.

وفرض وست هام، التعادل 1-1 على ضيفه مانشستر سيتي، في المباراة التي أقيمت على ملعب لندن الأولمبي، في إطار الجولة السادسة من عمر البريميرليج.

وقال فودين في تصريحات لشبكة بي تي سبورت “كنا نريد الخروج بنقاط الفوز، أعتقد أننا لعبنا بصورة جيدة للغاية وسيطرنا على معظم فترات اللقاء”.

وأضاف “نشعر بالإحباط الشديد لعدم تحقيق الانتصار، لكن سنتخطى ذلك غدًا وسنطور الأمور للمباراة المقبلة”.

وعن التعليمات التي تلقاها عند نزوله كبديل، علق “فقط محاولة التمتع بالحيوية وصناعة الفارق، حاولت القيام بذلك وسجلنا هدف التعادل، لكن لم نتمكن من تسجيل الهدف الثاني”.

وتابع “دخلنا شوط المباراة الثاني ولعبنا بصورة أسرع وأكثر هجومية، أعتقد أنه علينا العمل على إنهاء الفرص بشكل جيد، وحينها سنكون على ما يرام”.

ونوه “بدأنا الشوط الأول ببطء ولم نمرر بالسرعة الكافية، لم نحظ بإيقاع جيد، لكن تحدث المدرب بصورة جيدة بين الشوطين، وتحسن مستوى الفريق”.

وأتم “استمتع بتسجيل الأهداف، أريد المواصلة على هذا المستوى، من الجيد اللعب في أكبر عدد ممكن من المباريات، أحب هذا النادي واللعب من أجله”.

وكالات